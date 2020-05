SF Airlines a choisi Thales/ACSS pour équiper l'intégralité de sa flotte en ADS-B

La crise liée à la pandémie de coronavirus n'empêche pas Thales de décrocher un beau contrat en Chine.



La compagnie tout cargo chinoise SF Airlines a choisi Thales et ACSS (Aviation Communication & Surveillance Systems) sa joint venture avec L3Harris Technologies pour équiper l'intégralité de sa flotte avec des transpondeurs compatibles avec les fonctionnalités ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).



Pour rappel, la CAAC imposera à tous les appareils opérant en Chine d'être équipés de fonctionnalités ADS-B Out d'ici fin 2022 pour améliorer la capacité et l'efficacité de son espace aérien.



Thales et ACSS fourniront ainsi à SF Airlines des solutions compatibles ADS-B pour ses 55 appareils actuellement en service (Boeing 737-300F/400F, 747-400ERF, 757F et 767-300F) ainsi que pour les éventuels futurs appareils qui intégreront sa flotte.



Thales précise que les équipements embarqués seront installés en fonction de la configuration de chaque appareil, avec la possibilité d'inclure selon les cas un nouveau système d'alerte de trafic et d'évitement de collision (TCAS), une antenne directionnelle TCAS, et des transpondeurs ATC.



Thales et ACSS ont déjà conjointement équipé de nombreuses compagnies aériennes avec plus de 5000 transpondeurs de dernière génération (gamme NXT).



« Nous sommes honorés de collaborer avec SF Airlines et d'assurer l'équipement de la plus grande flotte de fret aérien en Chine. Nous continuerons à mettre nos solutions sol et solutions embarquées au service de nos partenaires et de la CAAC, afin de développer de façon sûre et efficace l'industrie de l'aviation civile chinoise » a déclaré dans un communiqué Jérôme Bendell, vice-président de Thales Asie du Nord et Directeur Général de Thales en Chine.



Ce projet, qui représente la plus importante coopération entre Thales et une compagnie chinoise de fret aérien, verra l'ensemble de la flotte de SF Airlines modifiée d'ici décembre 2022.