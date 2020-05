AKKA Technologies s'associe à Avianor pour proposer des conversions temporaires de gros-porteurs sous certification EASA

AKKA Technologies et la société canadienne Avianor ont signé un accord de collaboration visant à proposer des solutions pour la conversion temporaire d'appareils de transport de passagers en avions cargo auxiliaires pour les compagnies aériennes qui requièrent une certification EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne).



La société MRO Avianor, implantée à Mirabel, a déjà développé une solution comprenant l'ingénierie et les kits associés pour convertir des cabines de gros-porteurs de transport de passagers afin d'y aménager des zones destinées à accueillir des marchandises retenues par des filets. Cette solution est certifiée par Transports Canada Aviation civile (TCCA) et est déjà implémentée sur plusieurs gros-porteurs. AKKA Technologies est de son côté habilitée à fournir des services de certification EASA « par délégation » et disposera de « droits d'utilisation » de cette solution pour pouvoir la proposer aux compagnies aériennes.



« La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les compagnies aériennes qui n'ont d'autres choix que de se réinventer. En tant que leader dans l'industrie aéronautique, Avianor a réagi rapidement aux besoins de ses clients en cette période de crise. En à peine une semaine, nos spécialistes ont reconfiguré un premier Boeing 777-300ER suivi rapidement de six autres 777 et A330 » annonce Matthieu Duhaime, président et chef de l'exploitation d'Avianor qui précise également que la société travaille aussi à la conversion d'une cabine d'A340.



Avianor fournira ainsi les kits de conversion pour les deux types de clients EASA et TCCA et continuera de soutenir les compagnies aériennes qui nécessitent la certification Transports Canada.



Il faut dire que la demande d'avions cargo auxiliaires apparue pendant la crise sanitaire continue à se renforcer compte tenu du déficit en capacité du transport aérien de marchandises. Comme en témoigne Charles Champion, membre du conseil d'administration d'AKKA Technologies, « Près de la moitié du fret aérien mondial est transporté dans les soutes d'avions commerciaux. Depuis que la pandémie COVID-19 a immobilisé la plupart des avions passagers des compagnies aériennes à travers le monde, la capacité du fret aérien mondial a chuté et le prix au kilo s'est envolé. Afin de pallier la réduction du nombre de passagers et de garder leurs flottes opérationnelles, les compagnies aériennes reconfigurent leurs avions commerciaux en « preighters » (conversion passenger-to-freighter) afin de générer des revenus »



Le processus de modification d'une cabine de 777 ou d'A330 ne prend que quatre jours seulement, mais augmente considérablement la capacité d'emport de fret de l'appareil, jusqu'à 19 tonnes.