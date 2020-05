La compagnie aérienne russe Red Wings va acquérir 60 Superjet et 16 MC-21

Les 16 MC-21-300 figurent déjà au carnet de commandes d'Irkout depuis 2017.



La compagnie aérienne russe Red Wings va acquérir jusqu'à soixante Superjet 100 et seize MC-21 selon le vice-Premier ministre Iouri Borissov. Ces achats devraient avoir lieu d'ici 2024, a précisé ce dernier dans une émission retransmise dimanche soir à la télévision publique. Le SSJ100 et le MC-21 ont tous deux été développés au sein de l'United Aircraft Corporation (UAC), qui rassemble les principaux avionneurs civils et militaires russes (Soukhoï, Antonov, Tupolev...) dans le conglomérat public Rostec. La compagnie Red Wings est également contrôlée par l'UAC. Forte actuellement d'une flotte d'une douzaine d'avions, elle avait été interdite de vol pendant environ six mois à la suite du crash de l'un de ses avions de ligne fin 2012. Selon le quotidien Vedomosti, cette opération interne à l'UAC aurait permis de trouver preneur pour une grande quantité de Superjet non vendus. En parallèle de ces achats par Red Wings, "un nouveau mode d'organisation affectant le service et la réparation sera élaboré dans cette entreprise. Afin d'éviter qu'on critique encore les avions russes comme étant inférieurs aux avions occidentaux", a ajouté M. Borissov. L'avion régional Superjet 100, premier appareil civil lancé en Russie depuis la fin de l'URSS, portait les espoirs de renouveau de l'industrie aéronautique russe, tombée en ruine dans la période post-soviétique. Mis en service en 2011 par l'avionneur russe Soukhoï avec la participation de l'italien Finmeccanica et de nombreux équipementiers européens, ses ventes à l'étranger sont cependant presque nulles. La réussite du MC-21, futur moyen-courrier dont la mise en service est prévue en 2021, n'en est que plus cruciale, alors qu'une récession mondiale, provoquée par la pandémie de coronavirus, se profile, le secteur du transport aérien étant particulièrement touché.