Nigeria : un avion britannique saisi pour avoir violé l'interdiction de vols commerciaux

Le Nigeria a saisi un avion britannique accusé d'avoir violé l'interdiction des vols commerciaux, l'une des mesures prises pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le ministre nigérian de l'Aviation, Hadi Sirika. Le ministre a affirmé sur son compte Twitter que la compagnie Flair Aviation avait été autorisée à opérer des vols humanitaires au Nigeria, mais qu'elle a été surprise à effectuer des vols commerciaux. L'avion de Flair Aviation a été "saisi, l'équipage interrogé" et "il y aura une amende maximum", a-t-il précisé, "C'est le mauvais moment pour essayer de tester notre détermination" à agir, a ajouté M. Sirika. Ni la compagnie ni l'ambassade britannique au Nigeria n'avaient dans un premier temps réagi à cette saisie. Le Nigeria a fermé ses aéroports et son espace aérien depuis mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de cornavirus qui a infecté officiellement à ce jour 5.621 personnes et fait 176 morts. Seuls des vols spéciaux sont autorisés, notamment humanitaires.