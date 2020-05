Air France : les clients pourront se faire rembourser les vols annulés

Le groupe Air France-KLM a annoncé vendredi que les clients dont les vols ont été annulés en raison de la crise du coronavirus pourront se faire rembourser, comme l'exigeaient des organisations de consommateurs. "L'évolution récente de la situation sanitaire mondiale et la levée progressive des confinements donne une meilleure visibilité sur l'évolution du programme de vols pour les prochains mois", a indiqué le groupe dans un communiqué mis en ligne sur son site. "Air France et KLM ont donc décidé d'ajuster leur politique de remboursement pour les annulations de vols effectives à partir du 15 mai: les clients concernés auront le choix entre un avoir ou un remboursement", a-t-il précisé. Le groupe aérien prévient toutefois que "le traitement de ces demandes pourrait prendre plus de temps", en raison "de l'ampleur de la crise et du nombre d'annulations". Et les clients sont encouragés à continuer d'opter pour un avoir, avec la promesse d'une bonification de 15% sur la valeur du billet initial si cet avoir est reporté sur une réservation ultérieure. A la fin avril, L'association française de consommateurs UFC-Que Choisir avait "mis en demeure" 57 compagnies aériennes de permettre le remboursement aux clients des billets annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, en application de la règlementation européenne. Outre Air France-KLM, les autres compagnies visées étaient Lufthansa, Emirates, EasyJet, Ryanair, ou encore Vueling. Ces billets non utilisés représentent 10 milliards de dollars en Europe, et 35 milliards au niveau mondial, selon l'Association internationale du transport aérien (Iata).