Virgin Atlantic : pas de vols avant août si une quarantaine est instaurée au Royaume-Uni

La compagnie aérienne Virgin Atlantic, en grandes difficultés financières à cause de la chute du trafic aérien provoquée par la pandémie de coronavirus, a prévenu qu'elle ne reprendrait pas les vols de passagers avant août, au moins, si une quarantaine est instaurée au Royaume-Uni. "En décidant d'une quarantaine de deux semaines pour chaque voyageur qui arrive au Royaume-Uni, le gouvernement adopte une approche qui devrait empêcher les vols de reprendre", fait valoir la compagnie dans un communiqué. "Avec ces restrictions, il n'y aura tout simplement pas assez de demande (...) et il y a peu de chances que nous reprenions les vols de passagers avant août au plus tôt", explique la compagnie fondée par Richard Branson dans un communiqué. La totalité du secteur aérien britannique est vent debout contre cette mesure et a écrit une lettre commune au Premier ministre Boris Johnson, enjoignant son gouvernement de revenir sur cette décision "sans date de fin" d'instaurer deux semaines d'isolement, ce "qui va aggraver une situation déjà critique pour l'aviation britannique". "Nous appelons à une approche à plusieurs niveaux de mesures prudentes qui permettraient un redémarrage du trafic international de passagers tout en limitant les risques sanitaires", insiste Virgin dans son communiqué. Lundi, Willie Walsh, le patron d'IAG, la maison mère de British Airways, avait souligné que la compagnie avait prévu de reprendre, "assez significativement, nos vols en juillet. Je pense que nous aurons à revoir cela", à cause de la quarantaine, alors qu'il n'attend déjà pas de retour au niveau de trafic d'avant le Covid-19 avant 2023 ou 2024, voire 2026. L'Espagne a déjà commencé à contrôler les arrivées de voyageurs venant de l'étranger, les enjoignant de se mettre en quarantaine. L'Irlande, de son côté, vient d'annoncer des mesures similaires à celles annoncées par le Royaume-Uni, deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie de nouveau coronavirus, avec plus de 33.000 morts.