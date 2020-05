Moins de 2% du trafic aérien habituel à Paris pour le mois d''avril

Le trafic aérien commercial a atteint à Paris au mois d'avril seulement 1,4% du niveau d'il y a un an, avec Charles-de-Gaulle (CDG) comme seul aéroport en activité après la fermeture fin mars d'Orly en raison de la pandémie, a annoncé Groupe ADP vendredi Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 98,6% par rapport au mois d'avril 2019 avec 100.000 passagers accueillis, a indiqué le gestionnaire dans un communiqué. À CDG, seuls les terminaux 2A, 2C, 2E et 2F ont été ouverts au mois d'avril afin d'assurer l'ensemble des vols commerciaux dont le nombre s'est effondré avec la fermeture des frontières pour éviter la propagation du virus. Le groupe anticipe un niveau qui restera encore bas au mois de mai avec un redémarrage en juin. A CDG, le trafic est actuellement de 5.000 à 7.000 passagers par jour, selon le groupe. "Compte tenu de ce niveau du trafic et des prévisions à venir", le gestionnaire va progressivement "regrouper le trafic du terminal 2A au 2E et au 2F" entre le 20 mai et le 1er juin, a indiqué la direction à l'AFP. Ce regroupement "est une exigence pour améliorer la qualité du service rendu aux passagers tant sur le plan sanitaire que sur celui des autres services", précise-t-elle. Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 99% par rapport au mois d'avril 2019, avec 300.000 passagers accueillis dans l'ensemble du réseau de plus d'une vingtaine d'aéroports gérés par le groupe dans le monde. "A l'international, l'ensemble des aéroports sont soit fermés, soit soumis à des fortes contraintes opérationnelles, à l'exception de l'aéroport de Liège" consacré au fret, précise le communiqué.