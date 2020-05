Ryanair supprime 250 emplois administratifs en Europe

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé vendredi la suppression de 250 emplois administratifs dans plusieurs pays européens en raison de la chute d'activité du fait de la pandémie de coronavirus.



Le transporteur irlandais à bas coût avait déjà dit début mai vouloir supprimer 3.000 postes, essentiellement des pilotes et personnels de cabine, soit 15% de ses effectifs totaux.



Ryanair explique vendredi dans un communiqué que les postes administratifs supprimés concernent ses bureaux à Dublin, Stansted près de Londres, Madrid et Wroclaw en Pologne.



"Bien que nous prévoyions de rouvrir nos bureaux à partir du 1er juin prochain, nous n'aurons pas besoin du même nombre de membres du personnel dans une année où nous transporterons moins de 100 millions de passagers", contre 155 millions initialement prévus, souligne le directeur du personnel Darrell Hughes.



Ces suppressions de poste passeront par des fins de contrats, des démissions et des licenciements, précise le groupe.



Ryanair indique par ailleurs être toujours en discussions avec les syndicats de pilotes et personnel de bord en Europe pour boucler le plan de 3.000 suppressions d'emplois et de 20% de baisse ses salaires.



La pandémie de coronavirus a porté un coup d'arrêt brutal au trafic aérien depuis le mois de mars, fragilisant de nombreuses compagnies au prix de suppressions d'emplois par milliers.



Ryanair entend toutefois reprendre 40% de ses vols à partir de juillet à condition que les gouvernements rouvrent les frontières et en mettant en place des mesures sanitaires comme le port du masque et des contrôles de température.