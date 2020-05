Le groupe Singapore Airlines essuie une perte nette de 137 millions d'euros

Singapore Airlines a publié jeudi une perte nette annuelle de 137 millions d'euros, due à l'effondrement du trafic aérien en pleine pandémie de coronavirus qui a pesé sur le dernier trimestre de son exercice décalé. Le groupe aérien, qui comprend les filiales SilkAir et Scoot, a subi une perte nette de 212 millions de dollars de Singapour (137 millions d'euros) pendant l'exercice comptable 2019/20 qui s'est terminé le 31 mars, contre un bénéfice de 683 millions de dollars de Singapour (444 millions d'euros) un an auparavant. Au quatrième trimestre, la compagnie aérienne a essuyé une perte de 732 millions de dollars de Singapour, due à la chute des revenus engendrés par le transport de passagers qui ont été plombés par la crise du coronavirus. "Les craintes de propagation du virus, ainsi que les restrictions de voyages et les contrôles aux frontières établis sur un plan mondial ont entraîné un effondrement de la demande de transport aérien durant le trimestre", a indiqué Singapore Airlines dans son rapport financier. Le récent effondrement des prix du pétrole a en outre engendré une perte de 710 millions de dollars de Singapour (462 millions d'euros) en couverture du carburant au cours du quatrième trimestre. Singapore Airlines a réduit sa capacité de transport de passagers de 96% pour la période avril à juin et a cloué au sol une grande partie de sa flotte. La compagnie aérienne avait annoncé fin mars avoir obtenu des engagements de financement de 19 milliards de dollars singapouriens (12,3 milliards d'euros) au total pour se maintenir à flot face à la pandémie de coronavirus. Des investisseurs menés par le fonds souverain singapourien Temasek Holdings, qui contrôle 55% du capital de la compagnie, devaient apporter jusqu'à 15 milliards de dollars singapouriens de cette somme. Le transport aérien est l'un des piliers de l'économe singapourienne, pesant 12% du PIB de la cité-Etat et générant 375.000 emplois.