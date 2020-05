Aerologic prolonge son contrat moteur avec MTU Maintenance

MTU Maintenance a annoncé que la compagnie tout cargo allemande Aerologic venait de renouveler son contrat de maintenance moteur pour une période de douze ans.



Ce contrat exclusif couvre la totalité des GE90-110B1L de la flotte d'Aerologic et comprend notamment plusieurs éléments de son offre « PerformPlus » tels que la surveillance des tendances moteurs, la gestion de la flotte, le soutien sur site ainsi que la fourniture de réacteurs de rechange.



La compagnie tout cargo basée sur la plateforme de Leipzig/Halle opère aujourd'hui avec quinze Boeing 777 Freighter. Cette joint-venture détenue à parts égales par DHL Express et Lufthansa Cargo est connue pour ses opérations duales, volant les jours ouvrables pour la filiale de la Deutsche Post et le week-end pour les besoins de Lufthansa.



L'activité MRO du motoriste allemand a précisé que les visites des GE90 étaient réalisées dans son shop moteurs d'Hanovre (plus d'une centaine déjà realisées). MTU Maintenance effectue plus de 1000 « shop-visits » au niveau mondial, majoritairement pour les V2500 et CFM56.