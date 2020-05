Tarmac Aerosave arrive au bout de ses capacités de stockage

Dans le contexte actuel, Tarmac Aerosave est tout sauf désoeuvré. Le groupe français a dû réorganiser son activité pour faire face à l'afflux d'appareils à stocker dans le cadre de l'immobilisation généralisée des flottes en raison de la crise sanitaire. Malgré cela, il arrive au bout de ses capacités de stockage et travaille à les étendre, tout en poursuivant ses activités traditionnelles de recyclage et d'entretien.



Aux premières semaines de la crise et face à l'augmentation de la demande, Tarmac Aerosave a décidé de décaler plusieurs chantiers de maintenance et de recyclage planifiés. Les moins urgents ont été retardés, d'autres ont été avancés pour libérer de la capacité sur les parkings. Ceux-ci ont également été réorganisés, notamment en reculant les appareils stockés sur le long terme. Grâce à ces aménagements, la société a gagné 25% de place.



Mais cela ne va pas suffire. Les trois sites de Tarbes, Teruel et Toulouse (Francazal) ont une capacité de stockage de 250 appareils. A fin décembre 2019, ils en accueillaient 150. Mais ce nombre est monté à 170 en avril et devrait atteindre les limites dès le mois de juin, où Tarmac Aerosave devrait gérer entre 230 et 240 avions immobilisés. Estimant que la moitié de la centaine d'avions accueillis ces derniers mois pourrait rester un an voire plus sur ses sites et que les sociétés de leasing vont également avoir besoin de ses services, la société cherche désormais à étendre ses capacités. Elle a décidé d'accélérer les travaux d'agrandissement de ses parkings, voire d'ouvrir de nouveaux sites qui pourraient être opérationnels dès la fin du mois de juin.



La demande est particulièrement importante pour le stockage des très gros-porteurs. Les sites de Tarbes et Teruel ont accueilli au moins quatre Airbus A380 d'Air France, cinq Boeing 747 de British Airways, ainsi que sept A380 et dix A340-600 de Lufthansa - qui a d'ailleurs indiqué que les A340-600 resteraient au moins un an et que certains pourraient ne jamais être remis en service.



Tarmac Aerosave souligne toutefois que si plusieurs chantiers ont été mis en pause, notamment de transition d'avions, certains se poursuivent. Le groupe a ainsi réalisé sa première check B sur un A380 le mois dernier. L'appareil a été relivré à HiFly le 30 avril.