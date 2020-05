Moscou débloque près de 300 millions d'euros pour les compagnies aériennes

Le gouvernement russe a annoncé jeudi le déblocage de 23,4 milliards de roubles -- près de 293 millions d'euros au taux actuel -- pour aider les compagnies aériennes du pays, durement affectées par l'épidémie de coronavirus. "Les compagnies aériennes nationales reçevront 23,4 milliards de roubles pour compenser les pertes liées à la propagation du nouveau coronavirus", indique un communiqué publié sur le site du gouvernement russe. Le texte précise que l'ordre de soutenir les compagnies russes a été donné par le président Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a également ordonné mercredi de soutenir les avionneurs russes via des aides aux entreprises de location d'appareils et la réalisation de commandes publiques d'avions. Selon les critères du gouvernement, au moins 60% de l'aide versée aux compagnies devra être utilisée pour le paiement des salaires du personnel. Le paiement des loyers et celui des frais de stationnement des appareils ne pourront pas, de leur côté, dépasser respectivement 30% et 10% du montant de l'aide fournie, indique le gouvernement. La compagnie nationale Aeroflot, dont le groupe compte les transporteurs "Rossia", "Pobeda" et "Aurora", a déjà déposé une demande de soutien, a indiqué l'Agence fédérale d'aviation Rosaviatsia. Comme d'autres à travers le monde, les compagnies aériennes russes sont frappées de plein fouet par la suspension des vols décidée pour endiguer le coronavirus. Selon l'agence fédérale Rosaviatsia, le volume du transport aérien russe a baissé de 91,8% en avril par rapport à la même période l'année dernière. "Beaucoup d'experts parlent d'une situation catastrophique, estimant que si la situation reste la même au deuxième et au troisième trimestre, des compagnies commenceront à faire faillite dès la fin août", a affirmé à l'AFP Oleg Panteleïev, directeur exécutif du cabinet d'analyse Aviaport. En avril, le premier groupe aérien russe, Aeroflot, n'a transporté qu'un peu moins de 150.000 passagers, une baisse de 95,2% sur un an. Pour la première fois, Aeroflot a été dépassé par la compagnie privée S7, n°2 du marché russe, qui a elle transporté près de 214.000 passagers. La Russie a pris des mesures strictes de confinement depuis le 28 mars, mais les suspensions de vols - d'abord vers la Chine puis vers l'Europe - avaient commencé dès la fin du mois de janvier.