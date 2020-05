En 2025, le trafic pourrait encore être inférieur de 10% aux prévisions initiales

La crise sanitaire liée au covid-19 devrait avoir un impact à long terme sur le trafic mondial. L'ampleur de la crise et ses conséquences sur tous les secteurs économiques avaient déjà poussé tous les acteurs du transport aérien à exclure une reprise rapide du trafic et les compagnies aériennes ne s'attendent pas à un retour de la demande à son niveau pré-crise avant 2023. Aujourd'hui, l'IATA s'est essayée à des prévisions de reprise plus précises sur le plus long terme et son verdict est plutôt pessimiste : le transport aérien ne devrait pas parvenir à rattraper sa courbe initiale de croissance d'ici 2025.



Selon l'association, le niveau de trafic en 2025 devrait en effet être inférieur d'au moins 10%...