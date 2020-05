La filiale MRO de Singapore Airlines « sans visibilité » quant à une reprise solide de ses activités

SIA Engineering Company (SIAEC), la filiale MRO de Singapore Airlines, a profité de la présentation de ses résultats annuels pour dresser un premier bilan de l'impact de la pandémie sur l'ensemble de ses activités. La société de maintenance singapourienne a évidemment été directement touchée par la réduction des vols à Changi et plus généralement dans l'ensemble de la région, avec une diminution immédiate de ses activités de maintenance en ligne.



Le mois de mars a d'ailleurs été le plus significatif avec une baisse du nombre d'avions touchant l'aéroport international de Singapour de 50%, ce qui a également eu un impact sur son activité de gestion de flotte, dont les recettes sont facturées à l'heure de vol.