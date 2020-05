Emirates ne prévoit un retour à la normale que dans 18 mois

Emirates a estimé dimanche qu'il faudrait au moins 18 mois avant que la demande de voyages ne retrouve "un semblant de normalité", en annonçant un résultat annuel en hausse pour la période d'avant la crise du nouveau coronvius. La compagnie de Dubaï, la plus importante du Moyen-Orient, a enregistré 1,1 milliard de dirhams (288 millions de dollars) de bénéfices nets pour l'exercice annuel se terminant en mars, contre 237 millions de dollars l'année précédente, selon un communiqué. C'est la 32e année consécutive de bénéfices pour Emirates qui exploite une flotte de 115 Airbus A-380 et 155 Boeing-777. La compagnie a suspendu ses vols le 22 mars avant de reprendre des liaisons limitées deux semaines plus tard. Le président et directeur général du groupe Emirates, Cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum, a déclaré que la compagnie avait réalisé une forte performance au cours des 11 premiers mois de l'année fiscale. "Toutefois, à partir de la mi-février, les choses ont rapidement changé, la pandémie Covid-19 a déferlé sur le monde entier provoquant une chute soudaine et énorme de la demande de voyages aériens internationaux, les pays ayant fermé leurs frontières et imposé de strictes restrictions aux voyages", a-t-il indiqué. "Nous prévoyons qu'il faudra au moins 18 mois avant que la demande de voyages ne revienne à un semblant de normalité", a-t-il souligné, dans le communiqué. Les bénéfices d'Emirates ont été stimulés par une baisse de 15% des coûts de carburant, qui ont atteint 7,2 milliards de dollars, soit 31% des coûts d'exploitation. Cependant, la compagnie a vu son revenu annuel diminuer de 6%, à 25,1 milliards de dollars, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et de la fermeture, pour entretien, d'une piste de l'aéroport de Dubaï. La compagnie a déclaré avoir transporté 56,2 millions de passagers au cours de l'exercice annuel, soit une baisse de 4% par rapport à l'année précédente, et son fret a diminué de 10% à 2,4 millions de tonnes. Un dollar fort a érodé ses bénéfices de 272 millions de dollars et le résultat net a également été affecté par la faiblesse de la demande de fret aérien et une concurrence active. Avant même que la pandémie de coronavirus ne paralyse l'industrie aéronautique, Emirates avait réduit ses commandes d'Airbus et de Boeing. Le gouvernement de Dubaï, dont l'économie dépend fortement de l'aviation et du tourisme, a déclaré le mois dernier qu'il injecterait des capitaux dans Emirates pour l'aider à faire face aux retombées de la pandémie.