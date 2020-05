Le premier Airbus ACJ350 entre en chantier d'aménagement cabine

L'Allemagne avait commandé trois ACJ350 l'année dernière afin de remplacer deux A340-300 et un A310-300. Ce premier A350, qui porte encore son immatriculation civile temporaire (D-AGAF), sera livré en juillet à la Luftwaffe. Il portera alors l'immatriculation militaire 10 + 03.



Le chantier de complétion est relativement court et l'appareil ne recevra qu'une cabine provisoire qui lui permettra d'assurer son rôle d'appareil de transport pour les représentants du gouvernement fédéral ainsi que les délégations qui les accompagnent.



Ce premier ACJ350, MSN 416, sera ainsi aménagé avec des bureaux et des espaces de conférence accolés à un espace salon multifonctionnel. L'arrière de la cabine sera à la disposition des délégations accompagnantes (membres du cabinet, conseillers, presse, etc...). Lufthansa Technik précise que les sièges disposeront d'un espacement « généreux », et que l'appareil aura un nombre approprié de toilettes et un équipement de cuisine moderne.



Les deux autres A350-900 gouvernementaux allemands, futurs 10 + 01 et 10 + 02, sont encore en phase de production. Ils disposeront quant à eux d'un aménagement plus complet. Le premier appareil verra ensuite sa cabine provisoire remplacée.



Pour rappel, la partie supérieure des fuselages de la famille A350 est produite en matériaux composites, ce qui engendre une importante problématique au niveau d'éventuels perçages. Airbus a donc imaginé un dispositif de fixations spéciales baptisé Easyfit qui permet d'éviter toute modification sur la structure complexe de l'appareil. Ce système facilite ainsi la fixation d'éléments cabine non standard sur la famille ACJ350.



L'ACJ350 est un avion gros-porteur au rayon d'action pratiquement sans limites. Avec 25 passagers, l'appareil dispose en effet d'une autonomie de 20 heures, soit 9500 nautiques. Mieux, en se basant sur la variante ULR (Ultra Long Range), il pourra voler 22 heures (10 800 nm).





