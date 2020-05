Toulouse, capitale de l'aéronautique et du spatial, dans un « trou d'air phénoménal »

« Un trou d'air phénoménal » : la paralysie brutale du transport aérien, dû à la pandémie de Covid-19, ébranle tout l'écosystème de Toulouse, capitale de l'aéronautique et du spatial, en France, y menaçant des milliers d'emplois. Au-delà de la filière aéronautique dans cette ville, siège d'Airbus et d'une cohorte de sous-traitants, c'est tout un tissu économique -- commerces, artisans, travailleurs indépendants et services -- qui risque d'être affecté, mettent en garde les parties prenantes.



Dans ce « trou d'air phénoménal », il va falloir « être capable de s'adapter et prêt à repartir », analyse Christophe Cador, le président de Satys, spécialisée notamment dans la peinture d'avions, dont le siège est à Blagnac, l'« Airbus city » de la périphérie toulousaine.



Aujourd'hui, "on travaille à 50-60% de notre capacité", ajoute celui qui est aussi président du comité Aéro-PME du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales.



Confronté à des demandes de reports de livraisons d'avions, Airbus a baissé sa cadence de production de 30%, tandis que Boeing, également client des fournisseurs occitans, a supprimé 16.000 emplois et diminué sa production de long-courriers. Le président exécutif du constructeur européen Guillaume Faury a aussi évoqué de possibles nouvelles mesures de réduction de la production.



« Trois à cinq ans compliqués »



« Les achats d'Airbus s'élèvent à quelque 5 milliards d'euros par an pour les sous-traitants en Occitanie », explique Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région.



Au total, dans l'aérospatial, « la sous-traitance représente environ 86.000 emplois », ajoute-t-il. Dont 60.000, sur quelque 451.000 rien que dans la métropole de Toulouse, selon son président (LR) Jean-Luc Moudenc.



« Tous les emplois ne pourront pas être préservés » si l'aéronautique ne redémarre pas rapidement, craint Yann Barbaux, président de Aerospace Valley, le pôle compétitivité de la filière aérospatiale.

« On sait qu'on a trois à cinq ans compliqués » qui s'annoncent, pointe Philippe Robardey, le président de la CCI Toulouse.



« Des entreprises vont disparaître », les plus fragiles en termes de capacité financière, celles exposées majoritairement à l'aéronautique commerciale ou qui avaient déjà des difficultés avant la crise. « Et d'autres vont devoir se restructurer ou sortir du secteur », affirme M. Robardey, PDG de Sogeclair, une entreprise d'ingénierie de haute technologie aéronautique.



Dans la quatrième ville de France, championne de la croissance démographique mais réputée « s'enrhumer dès qu'Airbus éternue », l'onde de choc menace aussi au-delà du secteur: restauration, hôtellerie, services.... « On a un ratio global industrie et services de 2,5 », explique M. Robardey. « Si 20.000 emplois étaient menacés dans la filière, 50.000 emplois au total pourraient l'être à leur tour ».



« Atouts » à transformer



La Région, présidée par Carole Delga (PS) et la Métropole ont fait part de leurs inquiétudes auprès du gouvernement, M. Moudenc soulignant auprès de l'AFP « les enjeux en termes de souveraineté française et européenne ». « Il s'agit de sauver la filière », renchérit M. Di Crescenzo, pour qui « on vit une catastrophe ». « Sans oublier les +petits+ », souligne M. Moudenc.



Messages reçus ? Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé l'examen de plans de soutien, notamment pour le secteur aéronautique.



M. Cador garde toutefois « une totale confiance dans le marché de l'aéronautique et dans les produits d'Airbus ». « On n'empêchera pas les gens de voyager ou d'aller rencontrer des clients », se rassure-t-il.



Yann Barbaux, le président de Aerospace Valley, avance quant à lui les « atouts » de la filière pour le futur: « des entreprises performantes, avec des personnels compétents, qualifiés » répondant à « des exigences en termes de qualité ».



Autant de ressources permettant selon lui de saisir les opportunités qui pourraient se présenter dans les secteurs de la défense ou de la santé, au moment où le débat sur la souveraineté industrielle nationale est lancé.