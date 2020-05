Virgin Atlantic supprime plus de 3000 emplois

La compagnie britannique Virgin Atlantic a annoncé mardi la suppression de plus de 3.000 emplois, soit environ un tiers de ses effectifs, en raison de la crise du coronavirus qui paralyse le transport aérien.



La société, spécialisée notamment dans les liaisons transatlantiques vers l'Amérique du nord, indique dans un communiqué supprimer exactement 3.150 postes.



Son patron Shai Weiss explique avoir pris cette décision pour réduire ses coûts et "préserver notre avenir".



"Nous avons traversé beaucoup de tempêtes depuis notre premier vol il y a 36 ans mais aucune n'a été si dévastatrice que le Covid-19", estime-t-il.



En mettant à l'arrêt le transport aérien, la pandémie menace de faire d'énormes dégâts au sein du secteur aérien. British Airways a déjà annoncé se séparer de 12.000 emplois et Ryanair de 3.000.



Sans compter que le motoriste Rolls-Royce envisage lui de supprimer 8.000 postes.



Virgin Atlantic précise en outre qu'elle va arrêter pour l'heure ses activités à l'aéroport londonien de Gatwick pour se concentrer sur Heathrow.



La société va en outre fermer 15% des surfaces de ventes de sa banche d'agence de voyage Virgin Holidays, qui sera renommée Virgin Alantic Holidays.



La compagnie aérienne ajoute être toujours à la recherche de financement et être en discussion avec le gouvernement, même si ce dernier semble peu enclin à aider la société ou le secteur aérien dans son ensemble - bien qu'il ait concédé un prêt de 600 millions de livres à Easyjet.



La position du gouvernement est de n'intervenir pour aider une entreprise qu'une fois qu'elle a épuisé toutes les autres options dont des levées de fonds auprès d'investisseurs ou le recours aux mesures de soutien à l'économie (chômage partiel et prêts garantis).



Le fondateur Richard Branson de Virgin Atlantic, qui détient encore 51% de la compagnie, avait averti que sans le soutien des pouvoirs publics elle risquait la faillite.



Le syndicat Unite a qualifié la nouvelle des suppressions d'emplois de "nouveau coup dur dévastateur" pour le secteur aérien.



Il s'inquiète notamment pour l'avenir de l'aéroport de Gatwick, délaissé par plusieurs compagnies, et appelle le gouvernement à mettre en place un plan d'aide au secteur.