United Airlines perd moins d'argent que prévu au premier trimestre

La compagnie américaine United Airlines, fragilisée par la pandémie et ses lourdes conséquences sur le trafic aérien, a fait part jeudi de pertes moins importantes que prévu au premier trimestre et a cherché à rassurer en assurant avoir 9,6 milliards de dollars dans ses caisses. Mais le groupe a aussi prévenu qu'il continuerait à brûler entre 40 et 45 millions de dollars par jour au deuxième trimestre. Sans surprise dans la mesure où nombre de vols ont été annulés pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19, le groupe américain a vu son chiffre d'affaires baisser de 17% à 8 milliards de dollars entre janvier et mars. Il a encaissé au premier trimestre une perte nette de 1,7 milliard de dollars. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, cela revient à une perte de 2,57 dollars, là où les analystes s'attendaient à une perte plus importante de 3,47 dollars. Le groupe avait déjà prévenu que sa perte d'exploitation s'élèverait à 2,1 milliards de dollars sur la période, qualifiée de "crise mondiale la plus grave de l'histoire de l'aviation". "Même si nous sommes encore au milieu de cette crise, nous n'hésiterons pas à prendre des décisions difficiles pour nous assurer du succès à long terme de notre entreprise", a affirmé le directeur général de l'entreprise, Oscar Munoz, dans le communiqué. Pour faire des économies, le groupe a déjà réduit considérablement son programme de vols, suspendu son programme de rachat d'actions et diminué ses dépenses. La compagnie a aussi proposé à ses employés de prendre des congés sans solde, ce que plus de 20.000 d'entre eux ont décidé de faire, et a réduit les salaires de ses dirigeants. Pour s'assurer de traverser la crise, United Airlines a aussi, comme les autres grandes compagnies, accepté 5 milliards de dollars d'aides de la part du gouvernement, sous la forme d'une subvention de 3,5 milliards et d'un prêt à 10 ans de 1,5 milliard. United s'est engagé en échange à ne pas imposer de licenciements économiques ou de réductions de salaires aux Etats-Unis jusqu'au 30 septembre. La compagnie envisage en revanche de réduire ses effectifs à partir du 1er octobre, dès que le lui permettra le plan de renflouement fédéral. A la Bourse de New York, son action montait de 2,10% vers 21H00 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture.