Airbus propose sa solution pour transporter du fret en cabine

Malgré ses propres difficultés, Airbus continue de se mobiliser pour l'effort sanitaire et pour ses clients. L'avionneur européen offre désormais (gracieusement pour la durée de la crise du covid-19) sa propre solution aux opérateurs d'A330 et d'A350 qui souhaitent réaménager les cabines de leurs appareils passagers pour y transporter du fret. La voulant simple, sûre et certifiée, elle sera proposée en tant que service bulletin et devrait être officiellement approuvée par l'EASA dans les prochaines semaines mais pourra être mise en place plus rapidement avec l'autorisation des autorités nationales.



La solution d'Airbus a été pensée pour répondre à une situation d'urgence comme celle vécue depuis le mois de mars. Il s'agit d'enlever les fauteuils des cabines des appareils et d'utiliser les rails de fixation pour installer des palettes à leur place. Matthias Ierovante, chef de projet pour cette solution sur la famille A330 / A350, explique que l'opération est très simple : elle a recours à des palettes standard installées sur la famille A320, faciles à se procurer et mesurant 1,5 m x 1,5 m donc capables d'être chargées par les portes d'embarquement des long-courriers. Elles se fixent les unes à côté des autres avec des équipements cargo standard, comme des sangles, et les colis, apportés à la main par la suite, sont couverts avec un filet. Il n'y a donc pas d'investissement majeur à réaliser en termes de matériel, ni de kit spécifique.



L'installation est également très simple et nécessite peu de temps et de main d'oeuvre. Il suffit d'au moins deux personnes pour porter les palettes et les travaux peuvent ne prendre que deux heures (hors temps de retrait des sièges). « Ce n'est pas un grand chantier de MRO », affirme Matthias Ierovante, en ajoutant que la solution peut être démontée aussi vite qu'elle a été installée.



Surtout, elle se veut irréprochable en matière de sécurité. Yann Lardet, vice-président du support aux opérations aériennes chez Airbus, explique que la précipitation du début de la crise a parfois poussé les compagnies à disposer du fret sur les sièges « dans des conditions discutables », en vrac, ce qu'Airbus cherche à éviter. La disposition de « ces palettes permet de créer des couloirs d'accès aux masses transportées : nous sommes capables d'accéder à tous les colis et d'éteindre un incendie qui viendrait à se déclencher. Nous amenons donc le niveau requis de sécurité incendie. Un autre point important, c'est le contrôle des masses et du centrage de l'avion. Comme nous déposons des palettes à des endroits précis de l'avion de façon permanente puis des charges sur ces palettes, nous savons exactement où sont les charges transportées donc nous contrôlons parfaitement le centrage. »



Yann Lardet précise qu'Airbus est parti du principe où les compagnies aériennes préféreront utiliser la partie de la cabine occupée par la classe économique, le démontage des fauteuils de classe affaires représentant un chantier plus lourd. Les galleys resteront eux aussi en place. « Mais ce n'est pas une solution mixte passagers / cargo, tout comme ce n'est pas une conversion en avion cargo. »



En ce qui concerne les capacités, elles dépendent des décisions de chaque compagnie. Mais il reste un principe général : « ce qu'on cherche, c'est du volume, pas de la masse », selon Matthias Ierovante. Chaque palette a un volume d'un peu plus de 2,5 m3 et peut soutenir 260 kg. Sur un A350 en configuration standard, la solution peut apporter un volume supplémentaire de 81 m3 (trente palettes) et une masse de 7,8 tonnes, qui s'ajoute à ce qui peut être disposé en soute et dans les compartiments bagages, portant la capacité totale à 42,5 tonnes. Sur A330, le volume additionnel peut être de 67 m3 (28 palettes) et la masse de 7,3 tonnes, ce qui porte la capacité d'emport cargo à 37,5 tonnes.



Airbus indique avoir reçu 140 expressions d'intérêt et travaille déjà avec une vingtaine de compagnies pour obtenir l'autorisation de leurs autorités de tutelle de mettre en place la solution. Dans le contexte actuel, l'EASA autorise les compagnies à l'utiliser durant huit mois avec cette approbation nationale. En parallèle, l'avionneur travaille à obtenir la certification technique du service bulletin par l'EASA, qui sera valable au long cours. Elle est attendue pour la fin du mois de mai.