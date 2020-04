Berne va garantir 1,2 milliard de prêts aux compagnies Swiss et Edelweiss

L'Etat suisse va garantir 1,2 milliard d'euros de prêts aux filiales suisses de Lufthansa, Swiss et Edelweiss, pour faire face à l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé le premier groupe aérien européen mercredi.



Suite à une décision du Conseil fédéral suisse, les deux compagnies vont "recevoir des garanties" à hauteur de "85% d'un prêt de 1,5 milliard de francs suisse (soit 1,4 milliard d'euros)", accordé par un "consortium de banques suisses", précise Lufthansa.



La décision est toutefois soumise au vote du parlement fédéral suisse, qui doit avoir lieu les 4 et 5 mai.



Ces prêts ne seront toutefois couvert par les autorités publiques "qu'à titre subsdidiaire", les "actions de Swiss et Edelweiss" devant servir "à garantir les prêts", indique le Conseil fédéral suisse dans un communiqué.



Par ailleurs, aucune distribution de la part des filiales de dividendes à l'intérieur du groupe Lufthansa ne pourra avoir lieu "avant le remboursement intégral des prêts".



Une participation au capital des compagnies n'est "pas envisagée", ajoute Berne.



Lufthansa est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui paralyse le secteur et entraîne l'arrêt quasi-total du trafic aérien dans plusieurs régions.



Avec une baisse de jusqu'à 99% du nombre de passagers quotidiens, l'entreprise perd actuellement un million d'euros "par heure" selon son patron, Carsten Spohr, qui dit avoir besoin de soutien public pour éviter la faillite.



Pour "assurer sa solvabilité", le groupe est en discussion avec les pouvoirs publics des quatre pays où il est implanté, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, et la Suisse.



La Suisse est le premier pays à répondre favorablement au groupe, qui a prolongé mercredi son plan de vol d'urgence, impliquant la suppression de la quasi-totalité de ses vols, jusqu'au 31 mai.



La filiale autrichienne de Lufthansa, Austrian Airlines a quant à elle demandé 767 millions d'euros d'aides au gouvernement autrichien.



En Allemagne, où des "discussions intensives" se prolongent avec le gouvernement, la compagnie pourrait recevoir des aides de l'Etat allemand à hauteur de 9 à 10 milliards d'euros, selon différents médias, mais les négociations butent sur les contreparties et conditions.