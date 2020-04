Finnair creuse sa perte nette sous l'effet du coronavirus

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a publié mercredi des résultats en baisse au premier trimestre, sa perte nette ayant quasiment quadruplé sur la période, dû aux effets de l'épidémie de nouveau coronavirus dans ses comptes. "Nous avons solidement commencé l'année, le mois de janvier s'étant déroulé sensiblement mieux que prévu. Cependant, à compter de février, la situation liée coronavirus a provoqué un changement spectaculaire des revenus - un changement qui n'est comparable à rien dans l'histoire centenaire de l'aviation commercial", a déclaré Topi Manner, PDG de Finnair, cité dans le rapport trimestriel. Un "coup dur" selon la compagnie dont la perte nette s'est élevée à 142,6 millions d'euros, contre une perte de 38,8 millions un an auparavant. La perte opérationnelle est, elle, ressortie à 95,6 millions (contre -17,6 millions un an plus tôt). A la Bourse de Helsinki, le titre Finnair abandonnait 13% peu avant 07H30 GMT, à 3,7 euros, dans un marché en hausse de 0,74%. Trimestre traditionnellement creux pour Finnair, la période entre janvier et mars 2020 a vu le nombre de passagers chuter de 15,6% par rapport à la même période de l'année précédente. A la suite à la propagation de l'épidémie de pneumonie virale découverte dans la métropole chinoise de Wuhan fin décembre, le transporteur avait dû suspendre ses vols vers la Chine continentale et réduire ceux vers Hong Kong. L'Asie représente plus de 40% du chiffre d'affaires passagers de Finnair. Dans le contexte a minima actuel, le transporteur prévoit pour son résultat d'exploitation une perte quotidienne de 2 millions d'euros environ tout au long du deuxième trimestre, "malgré les ajustements de coûts". En février, le transporteur avait émis un premier avertissement sur résultats pour 2020, expliquant s'attendre à une diminution de la demande en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La compagnie continue de tabler "sur un résultat opérationnel comparable en 2020 significativement inférieur", à celui de 2019 et estime que la reprise du trafic aérien commencera par étapes à compter de juillet 2020. "Toutefois, le rythme de la reprise ne peut être évalué à ce stade, ce qui laisse les perspectives pour le second semestre 2020 incertaines", prévient le groupe. L'état finlandais, qui détient actuellement 55,8% des actions de Finnair, a par ailleurs annoncé mercredi avoir soumis au vote parlementaire "une contribution à hauteur de 700 millions d'euros à la restructuration du capital" de la compagnie.