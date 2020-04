Les élus du personnel d'Air France se disent "satisfaits du soutien vital apporté par l'Etat français" à la compagnie aérienne et seront "très attentifs" à la protection de l'emploi dans une motion transmise mardi à l'AFP. Dans cette motion adoptée par les élus du Comité social et économique central, ceux-ci "tiennent à remercier et à souligner l'engagement des directions d'Air France et d'Air France KLM dans les échanges menés ces derniers jours auprès des pouvoirs publics". "Ce plan de sauvegarde met tout le groupe face à une obligation de résultats, tant dans la restauration de sa situation économique que dans son engagement à réduire ses émissions carbone", ajoutent-ils. "Pour nous, organisations professionnelles et élus représentant les salariés, la responsabilité de l'entreprise est d'abord de protéger les salariés et les emplois. Nous y seront très attentifs", précisent-ils. Les gouvernements français et néerlandais ont annoncé vendredi des aides pour les deux branches du groupe Air France-KLM, dont l'activité est quasiment à l'arrêt - hors rapatriements et acheminement de fret - depuis plusieurs semaines après la fermeture des frontières partout dans le monde pour freiner la propagation du coronavirus. Air France bénéficiera de 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'Etat et de 3 milliards de prêt direct, avec en contrepartie des engagements sur l'amélioration de sa rentabilité et sur la réduction de ses émissions de CO2. Le gouvernement néerlandais projette pour sa part d'aider KLM à hauteur de deux à quatre milliards d'euros sous forme de prêts et garanties.