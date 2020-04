Le bénéfice net du groupe AENA chute de 83% au premier trimestre

L'espagnol Aena, premier gestionnaire mondial d'aéroports, a annoncé mardi une chute de 83% de son bénéfice net au premier trimestre en raison de la pandémie de coronavirus qui a fait chuter de 20% le nombre de passagers. A 23 millions d'euros, le résultat net dépasse néanmoins les prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur huit millions d'euros. Le recul est "dû à l'impact de la crise du Covid-19", explique dans un communiqué le groupe semi-public, qui gère 46 aéroports en Espagne, deuxième destination touristique mondiale. Seulement 42 millions de passagers ont été comptabilisés en Espagne entre début janvier et fin mars, contre près de 53 millions à la même époque l'an dernier, soit une baisse de 20,4%. En prenant en compte l'aéroport de Londres-Luton et les six aéroports brésiliens gérés par la société, le recul est de 19,8% à 48,3 millions de passagers. "La baisse du trafic a démarré avec un ralentissement la dernière semaine de février, qui s'est concrétisé en mars avec une chute de 59,3%", alors que le strict confinement de l'Espagne a été décrété le 14 mars, explique le groupe. La tendance à la baisse est "encore plus importante au mois d'avril", ajoute Aena sans donner de chiffres. Le chiffre d'affaires recule de 13% à 782 millions d'euros. Les revenus dits commerciaux (duty-free, restaurants, parkings...) ont chuté de 16% en raison de la "paralysie presque totale" de ces activités dans les aéroports. Aena, détenu à 51% par l'Etat espagnol, assure avoir pris des mesures pour assurer "la disponibilité de liquidités à court et moyen terme". La pandémie a provoqué la réorganisation des aéroports, à travers "l'arrêt temporaire de l'activité de certains espaces et terminaux". L'aéroport de Madrid-Barajas ne compte plus par exemple qu'un seul terminal en fonctionnement contre quatre habituellement. Les modalités de reprise de l'activité, alors que le déconfinement se profile "seront établies par le gouvernement espagnol en fonction des exigences sanitaires", précise Aena. Le groupe ne fait aucune prévision de trafic pour les mois à venir. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit une chute d'au moins 20 à 30% du tourisme international en 2020 en raison de la pandémie.