Airbus pourrait encore réduire sa production d'avions commerciaux dans les prochains mois

Dans une lettre envoyée aux 135 000 salariés du groupe, Airbus évoque la possibilité d'une nouvelle réduction de la production dans les prochains mois. L'avionneur européen avait déjà annoncé une réduction d'un tiers de ses cadences le 8 avril dernier.



Le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury a préparé les salariés du géant de l'aéronautique à de possibles nouvelles mesures de réduction de la production d'avions d'ici "deux à trois mois" face à la "magnitude" de la crise du coronavirus, dans une lettre aux salariés.



Début avril, le constructeur avait annoncé une réduction de sa production d'environ un tiers pour s'adapter à la demande en repli avec l'émergence du coronavirus qui a cloué la plupart des compagnies aériennes au sol.



Il a estimé que ce nouveau planning de production resterait valable "entre deux et trois mois", le temps "de finaliser notre évaluation de la situation et d'en tirer les conséquences".



"En seulement quelques semaines, nous avons perdu environ un tiers de notre activité (...) Et, franchement, nous devons nous préparer à ce que cela puisse encore empirer", écrit M. Faury dans ce document dont l'AFP s'est procuré une copie lundi.



"Notre trésorerie diminue à une vitesse sans précédent, ce qui peut menacer l'existence même de notre entreprise. C'est pourquoi nous avons agi rapidement pour obtenir des lignes de crédit supplémentaires à hauteur de 15 milliards d'euros", a-t-il poursuivi ajoutant que cette somme permettait d'apporter "la flexibilité et le temps nécessaires pour adapter et redimensionner notre activité".



L'avionneur européen avait annoncé en mars avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit pour porter ses liquidités disponibles à 30 milliards d'euros.



Sur le plan social, "nous devrons peut-être aussi prévoir des mesures de plus grande envergure à cause de l'ampleur de cette crise et de sa durée probable", a prévenu M. Faury après avoir rappelé que l'avionneur avait recours à "toutes les mesures RH" et au chômage partiel dans plusieurs pays.



Airbus doit annoncer mercredi matin les résultats financiers du groupe pour le premier trimestre.