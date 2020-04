Transition écologique : « Aucun chèque en blanc » pour Air France selon Elisabeth Borne

L'Etat n'accorde "aucun chèque en blanc" à Air France, qui va bénéficier d'un plan d'aide de sept milliards d'euros pour pouvoir affronter les conséquences de la crise du coronavirus, a assuré lundi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.



"Il n'y a aucun chèque en blanc", a déclaré la ministre sur Europe 1. "Il ne peut pas y avoir un soutien de l'Etat, avec l'argent des Français, sans engagement écologique de la compagnie".



Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé vendredi qu'Air France recevrait cette enveloppe de prêts garantis et de prêt d'actionnaire par l'Etat français, qui, comme les Pays-Bas, possède 14% du groupe franco-néerlandais que la compagnie aérienne forme avec KLM.



De nombreuses voix se sont élevées ensuite pour regretter que l'Etat n'ait pas conditionné son aide à des engagements écologiques forts et concrets d'Air France pour réduire son empreinte carbone.



"J'ai eu un entretien dès la semaine dernière avec les dirigeants d'Air France pour acter les engagements écologiques qui seront pris par la compagnie. C'est à la fois réduire les émissions de CO2 par passager, réduire de 50% les émissions de CO2 sur les vols domestiques d'ici 2024", a dit la ministre avant de détailler quelques pistes de mesures envisagées.



"Ca passe par un renouvellement de la flotte pour avoir des avions qui polluent moins, l'utilisation de bio-carburants que je soutiens, et une réflexion en France sur le réseau d'Air France en particulier quand il y a des alternatives ferroviaires de moins de 2h30", a-t-elle précisé.



La compagnie avait déjà avant la crise "l'ambition de réduire de 50% ses émissions de CO2 à l'horizon 2030", avait indiqué samedi dans Les Echos le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith, qui a lancé en novembre un plan de transformation du groupe pour rationnaliser notamment le réseau national.



"Nous voulons savoir comment y parvenir, alors qu'aucune contrainte, aucun moyen de sanction, aucune ambition n'ont été inscrits dans la deuxième loi de finances rectificative !", réclame Greenpeace dans un communiqué. "Interdire les vols courts, quand une alternative plus écologique existe, doit être l'une des premières mesures", poursuit Sarah Fayolle, de l'ONG.



Les associations réunies dans le Réseau Action Climat (RAC) demandent aussi "l'abandon des projets d'extension d'aéroports induisant une croissance du trafic" et "un bilan de l'impact social", alors qu'Air France-KLM envisage un plan de départs volontaires.



Pour le Haut Conseil pour le climat mis en place par Emmanuel Macron, il faut se poser la question de la relance "comme avant, coûte que coûte", de certains secteurs, notamment l'aviation. "Il n'y a pas de solution technologique qui permettrait à l'aviation d'atteindre la neutralité carbone", selon sa présidente, la climatologue Corinne Le Quéré.



"Air France a permis de ramener sur notre territoire près de 150.000 Français en voyage à l'étranger, il participe au pont aérien qui nous permet de ramener du matériel sanitaire de Chine, a également défendu Mme Borne. Chacun comprend qu'il faut soutenir ces entreprises stratégiques".