Le gouvernement néerlandais promet aussi 2 à 4 milliards d'euros pour aider KLM

Le gouvernement néerlandais projette d'aider la compagnie aérienne KLM à hauteur de deux à quatre milliards d'euros, a indiqué le ministre des Finances vendredi peu après l'annonce d'une aide de Paris pour son partenaire Air France.



"Le gouvernement a l'intention de fournir une aide financière de deux à quatre milliards d'euros à KLM", a déclaré le ministre des Finances Wopke Hoekstra lors d'une conférence de presse à La Haye,



Si la forme et les détails de cette aide sont encore à l'étude, a-t-il précisé, l'ensemble ressemblera à "des prêts et des garanties".



Le groupe de transports national néerlandais a été durement touché par la crise dans l'industrie aérienne en raison de la pandémie de coronavirus, avec plus de 90% de sa flotte clouée au sol le mois dernier.



La survie de la compagnie est importante car d'elle dépend le maintien de la fonction de hub pour l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le site, qui avait vu passer 71 millions de passagers en 2018, a été sévèrement affecté par le maintien au sol de sa compagnie vedette, qui avait fêté l'an dernier son centenaire.



KLM a été "la première à tomber dans la rangée de dominos", a déclaré Wopke Hoekstra.



"Si KLM s'écroule, il y a aura des conséquences non pas seulement pour la compagnie et son personnel, mais aussi pour tous les autres dominos qui suivent", a souligné le ministre.



Sans KLM, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol perdrait 40% de son trafic, selon la ministre des Infrastructures Cora van Nieuwenhuizen



"Nous ne pouvons nous permettre de perdre un lien aussi essentiel",a-t-elle ajouté.



L'aéroport a généré plus de 100.000 emplois directs et indirects, selon elle.



Le gouvernement néerlandais, qui possède 14% des parts d'Air France-KLM, va poser des conditions à l'octroi de ces aides, a précisé Wopke Hoekstra, comme le fait de ne pas verser de bonus, d'intéressement ou de dividendes.



"Je sais bien que ce n'est pas un message facile à entendre pour KLM. Mais il s'agit de l'argent du contribuable, dont nous avons tous besoin, et qui sera consacré à renforcer la situation de KLM", a encore déclaré le ministre.



De son côté, la France a annoncé une enveloppe totale de 7 milliards d'euros pour Air France.