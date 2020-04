Une réduction de moitié du trafic aérien au Moyen-Orient et en Afrique du Nord attendue en 2020

Le trafic aérien au Moyen-Orient et en Afrique du Nord va diminuer au moins de moitié en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi un responsable de l'Association internationale du transport aérien (IATA). "Les compagnies aériennes du Moyen-Orient continuent à être mises à mal par les conséquences de l'épidémie de Covid-19", a déclaré Muhammad AlBakri, vice-président de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient, lors d'une téléconférence de presse. "Le trafic passager est à terre et les sources de revenu ont disparu", a-t-il ajouté. L'association a indiqué que le trafic allait reculer d'au moins 51% par rapport à l'année précédente, causant une perte de 24,5 milliards de dollars aux compagnies de la région. Presque tous les avions des 19 compagnies aériennes nationales et de la douzaine de compagnies privées de la région sont cloués au sol en raison des strictes mesures prises pour combattre la pandémie. Quelques compagnies continuent à effectuer des vols, dont Qatar Airways, Emirates Airline et Etihad. L'arrêt des vols au Moyen-Orient et en Afrique du Nord menace quelque 1,2 million d'emplois, soit la moitié des emplois locaux pour cette industrie, a précisé IATA. Ces estimations sont basées sur un scénario de sévères restrictions de déplacement pendant trois mois, avant un allégement graduel d'abord pour les vols domestiques, puis pour les liaisons régionales et intercontinentales.