Air Mauritius se place en redressement judiciaire

Air Mauritius passe sous administration provisoire du cabinet Grant Thornton. La décision a été prise au terme du conseil d'administration de la compagnie qui s'est réuni le 22 avril pour évaluer la situation financière de l'entreprise au milieu de la pandémie de Covid-19 et « vise à sauvegarder l'intérêt de la société et celui de toutes ses parties prenantes ».



« Malheureusement, les restrictions de voyage, la fermeture des frontières sur tous nos marchés et la cessation de tous les vols internationaux et nationaux dans une crise sans précédent ont entraîné une érosion complète de la base de revenus de la société », indique la compagnie. En raison de l'incertitude quant à la reprise du trafic aérien international,...