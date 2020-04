Latécoère obtient 60 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat

L'équipementier aéronautique Latécoère a annoncé mercredi avoir obtenu auprès d'un consortium de banques 60 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat, faisant par ailleurs état d'une baisse de 17,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020. "Ces prêts renforcent la liquidité immédiate du groupe et lui permettront de redémarrer efficacement sa production pour répondre à la demande de ses clients une fois que les mesures de confinement dans les pays où il opère seront progressivement levées", affirme Latécoère dans un communiqué. L'équipementier a vu son activité chuter de 15,9% hors effets de périmètre et de taux de changes, à 149,8 millions d'euros. "La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur les partenaires et les clients du groupe, ainsi que sur les collectivités dans lesquelles il opère", explique-t-il, indiquant s'attendre à ce que l'épidémie "continue à exercer une pression importante sur ses revenus au deuxième trimestre". Il "retire" donc ses prévisions d'objectifs pour l'année. Fondé en 1917 par Pierre-Georges Latécoère, pionnier de l'Aéropostale avec ses hydravions, Latécoère est spécialisé dans les aérostructures (tronçons de fuselage, portes) et les systèmes d'interconnexion (câblages, meubles avioniques et équipements embarqués). Il emploie près de 5.200 personnes dans 13 pays. Sa division Aérostructures, qui représente 58% de l'activité du groupe, a vu son chiffre d'affaires baisser de 21,2% (18,8% en organique), à 80,5 millions d'euros en raison d'une réduction anticipée des volumes des programmes de gros-porteurs d'Airbus, d'avions d'affaires F7X/F8X de Dassault et E1 d'Embraer. Airbus a annoncé début avril qu'il réduisait sa cadence de production d'environ un tiers pour ne plus produire, pour les longs-courriers, que deux A330 et six A350 par mois. La division Systèmes d'Interconnexion a elle vu son chiffre d'affaires baisser de 13,8% (12,3% en organique), à 69,4 millions d'euros, "principalement en raison d'une diminution de l'activité de développement du programme SpaceJet M90 de Mitsubishi Aircraft et d'une baisse des volumes de production, notamment sur le programme F7X de Dassault Aviation". L'équipementier, passé en décembre sous le contrôle du fonds d'investissement américain Searchlight, a remanié ses organes dirigeants mi-mars, remplaçant sa directrice générale Yannick Assouad par le Britannique Philip Swash. Latécoère a enregistré une perte nette de 32,9 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 713,1 millions d'euros en 2019.