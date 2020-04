Le meeting de la Ferté-Alais se donne une seconde chance en août

Cette date fera du meeting le premier de la rentrée. Comme chaque année, il sera l'occasion d'exposer l'histoire de l'aviation, avec les aéroplanes des pionniers tout comme les appareils engagés dans les deux guerres mondiales. Environ 150 aéronefs de tous les âges seront présentés, dont une centaine fera des démonstrations en vol, rejouant parfois des combats aériens.



L'exposition statique est organisée le matin, en parallèle des baptêmes de l'air et balades aériennes dont peuvent profiter les visiteurs. Ils pourront s'approcher des appareils et leurs équipages (pilotes et mécaniciens). Puis l'après-midi laissera place aux démonstrations en vol, avec un ballet aérien de six heures chaque jour.



Les visiteurs pourront également profiter du traditionnel Village du Temps des Hélices, de ses espaces de rencontre et d'échanges, de ses exposants et boutiques proposant restauration, concerts, simulateurs de vol, manèges et articles de toutes sortes (livres, maquettes, vêtements et accessoires...). Le meeting espère rassembler 40 000 spectateurs cette année.





© Amicale Jean-Baptiste Salis Dans une période mouvementée qui voit l'annulation de toutes les manifestations pour des raisons sanitaires, l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) et l'Aéro-Club de France ont eux aussi dû faire des compromis pour Le Temps des Hélices. Initialement prévue pour les 30 et 31 mai, la 48e édition du meeting aérien de La Ferté-Alais a été reportée, non pas à 2021 comme trop souvent, mais aux 29 et 30 août.Cette date fera du meeting le premier de la rentrée. Comme chaque année, il sera l'occasion d'exposer l'histoire de l'aviation, avec les aéroplanes des pionniers tout comme les appareils engagés dans les deux guerres mondiales. Environ 150 aéronefs de tous les âges seront présentés, dont une centaine fera des démonstrations en vol, rejouant parfois des combats aériens.L'exposition statique est organisée le matin, en parallèle des baptêmes de l'air et balades aériennes dont peuvent profiter les visiteurs. Ils pourront s'approcher des appareils et leurs équipages (pilotes et mécaniciens). Puis l'après-midi laissera place aux démonstrations en vol, avec un ballet aérien de six heures chaque jour.Les visiteurs pourront également profiter du traditionnel Village du Temps des Hélices, de ses espaces de rencontre et d'échanges, de ses exposants et boutiques proposant restauration, concerts, simulateurs de vol, manèges et articles de toutes sortes (livres, maquettes, vêtements et accessoires...). Le meeting espère rassembler 40 000 spectateurs cette année.