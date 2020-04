LATAM prolonge la réduction de 95% de ses opérations jusqu'à fin mai

La compagnie chiléno-brésilienne LATAM, la plus grande d'Amérique latine, a annoncé vendredi qu'elle prolongeait jusqu'à fin mai la suspension de 95% de ses opérations à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, qui devrait avoir un impact plus important que prévu sur l'entreprise. Face aux restrictions sanitaires imposées par plusieurs pays et à la baisse continue de la demande, LATAM avait réduit de 95% ses opérations jusqu'au 30 avril. "Aujourd'hui, nous pouvons observer que les impacts sont plus profonds et durables que ce que nous avions prévu à l'origine", a déclaré le nouveau PDG de la compagnie, Roberto Alvo, jusqu'ici vice-président en charge du commercial. LATAM "devra redimensionner sa taille et sa façon d'opérer", a-t-il ajouté sans plus de précisions. Durant le mois de mai, la compagnie chiléno-brésilienne maintiendra ses vols domestiques dans ces deux pays, tandis que sur le plan international, LATAM espère pouvoir opérer six vols par semaine entre Santiago et Miami et Sao Paulo et Miami, selon le texte. LATAM reprendra ses autres vols "dans la mesure où les permis d'opérer existeront et que la demande le justifiera". L'entreprise, née en 2012 de la fusion entre la chilienne LAN et la brésilienne TAM, opère normalement quelque 1.400 vols par jour vers 145 destinations dans 26 pays.