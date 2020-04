Les compagnies aériennes africaines vers des lendemains incertains

Voilà déjà plus d'un trimestre que le Covid-19, au départ sous-estimé, a mis en quarantaine le transport aérien mondial. L'Afrique et ses compagnies aériennes ne sont pas épargnées. Les séquelles de cette pandémie sont largement visibles. Mais jusqu'où iront les répercussions de cette crise - la plus sévère depuis la deuxième guerre mondiale - tant les perspectives pour les transporteurs africains sont peu reluisantes.



Un chiffre d'affaires divisé par deux en 2020



L'IATA, au fil de ses mises à jour, ne laisse place à aucun brin d'optimiste quant aux performances du transport aérien en Afrique en 2020. Dans sa dernière analyse actualisée, elle a revu à la hausse le manque à gagner des compagnies africaines membres et estime...