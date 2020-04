Airbus : René Obermann succède à Denis Ranque à la tête du conseil d'administration

L'Allemand René Obermann a succédé jeudi au Français Denis Ranque à la présidence du conseil d'administration d'Airbus, au moment où l'industrie aéronautique affronte la "plus grave crise de son histoire".



Son arrivée aux fonctions de M. Ranque avait été prévue dès avril 2019 et a été entérinée par le conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue jeudi à Amsterdam, annonce Airbus dans un communiqué.



Âgé de 57 ans, René Obermann est directeur général de la société d'investissements Warburg Pincus après voir dirigé Deutsche Telekom de 2006 à 2013. Il est membre du conseil d'administration d'Airbus depuis 2018.



Cette prise de fonctions complète le changement à la tête d'Airbus engagé depuis l'annonce du départ de Tom Enders fin 2017, avec un Allemand et un Français à sa tête. Son président exécutif Guillaume Faury avait lui pris ses fonctions en avril 2019.



Lors de l'assemblée générale, deux autres administrateurs ont rejoint le conseil pour une période de trois ans: le Britannique Mark Dunkerley, qui est déjà membre du CA de la compagnie aérienne Spirit Airlines, et l'Allemand Stephan Gemkow, ancien dirigeant de Lufthansa.



Ils remplacent respectivement Denis Ranque et Hermann-Josef Lamberti, dont les mandats arrivaient à expiration.



Compte-tenu de l'épidémie de coronavirus, les actionnaires avaient été invités à ne pas se déplacer et à voter par procuration.



Avec 575 millions de votes exprimés représentant 74% du capital, le niveau de vote est "très élevé malgré la situation" et est en hausse de 5% par rapport à l'assemblée générale de 2019, selon l'avionneur.



Airbus avait décidé fin mars de ne pas verser de dividende pour 2019, préservant ainsi 1,4 milliard d'euros de liquidités. Au total, le groupe a porté ses liquidités disponibles à 30 milliards d'euros.



Dans une vidéo aux actionnaires, Guillaume Faury a estimé que "l'industrie aéronautique fait face à la plus grave crise de son histoire".



"Nous avons pris des mesures de prudence pour protéger l'avenir d'Airbus, préparer tout ce que nous pouvons pour un retour aux opérations normales lorsque la situation se redressera", a-t-il assuré. L'avionneur a annoncé début avril une réduction d'environ 30% de sa cadence de production d'avions commerciaux pour faire face aux annulations et reports de livraisons demandées par des compagnies aériennes à genoux.