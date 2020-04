Rolls-Royce lance une alliance des données pour faciliter la sortie de crise

Gérer la crise, c'est aussi en préparer la sortie. Et celle-ci ne se fera pas sans la donnée. C'est du moins le postulat de Rolls-Royce, qui vient de lancer Emer2gent, une alliance d'entreprises expertes dans l'analyse de données. Il s'agit pour les partenaires de mettre en commun leurs ressources en la matière afin de renforcer la lutte contre le COVID-19 et favoriser la reprise économique globale. Si cette alliance n'est pas du tout spécifique à l'industrie aéronautique, celle-ci pourrait tout de même en bénéficier directement ou indirectement.



Emer2gent s'est fixé deux objectifs. Le premier est d'étudier les possibilités offertes par la mise en commun et l'analyse partagée de données venues de différents secteurs pour développer de nouvelles idées et applications. Celles-ci devront aider à combattre la pandémie actuelle et contribuer au redressement de l'économie. Il s'agira ensuite de déterminer si certains modèles permettront de détecter des indicateurs de reprise économique et de les diffuser, afin de favoriser le retour de la confiance et donc la reprise des investissements.



Outre Rolls-Royce et son laboratoire dédié R2 Data Labs, Emer2gent réunit des membres d'horizons divers. L'alliance compte ainsi parmi ses premiers membres le Leeds Institute for Data Analytics (LIDA), IBM, Google Cloud, The Data City, Truata et ODI Leeds, sous la coordination de Whitespace. Chacun apportera un certain nombre de compétences et de ressources techniques et humaines.



Leur collaboration se fera selon les principes des données ouvertes et des codes sources ouverts. Chaque acteur publiera ainsi ses jeux de données pertinents pour le projet et partagera ses outils et ses plateformes avec les autres membres. Les résultats obtenus seront publiés et les modèles mis en accès libre dans le domaine public.