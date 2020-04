Le plus important programme de maintenance de l'histoire d'Etihad est en cours

Sa division MRO, Etihad Engineering, est en effet en train d'effectuer des travaux de maintenance sur 96 appareils de transport de passagers, dont 29 monocouloirs Airbus A320/A321, 10 Airbus A380, 38 Boeing 787 et 19 Boeing 777-300ER.



Plus que des opérations de maintenance en ligne pour la protection des avions au sol, en particulier dans un environnement propice au sable, Etihad profite en effet de l'immobilisation des appareils sur sa base pour nettoyer, rafraîchir, entretenir et le cas échéant améliorer ses cabines avant la reprise de son programme de vols. Ainsi, en plus des réparations de sièges et des traditionnelles mises à jour des systèmes de divertissement (IFE), près de 19 000 housses de siège sont déjà passées en blanchisserie et plus de 40 rouleaux de nouvelle moquette ainsi que 367 mètres de cuir pour ses sièges First et Business ont été utilisés pour rajeunir ses intérieurs.



De plus, environ 5 000 points de contact ont été vérifiés et plus de 4 000 pièces ont été fabriquées par l'atelier d'ingénierie de la division MRO d'Etihad.



Mais Etihad Engineering profite aussi de l'immobilisation de 80% de la flotte du groupe pour effectuer des opérations de maintenance plus lourdes, par exemple en accélérant des déposes pour les révisions de moteurs de plusieurs de ses appareils, ce qui permettra d'éviter ce type d'opérations lors de la reprise.



Il pourrait d'ailleurs en être de même pour les opérations de maintenance cellule. « Nous travaillons étroitement avec l'équipe de gestion de la flotte pour voir si nous pouvons avancer certaines visites programmées ultérieurement pour les 777, 787 et A380 » a sur ce point précisé Haytham Nasir, vice-président Airframe Services chez Etihad Airways Engineering dans une vidéo diffusée par la compagnie nationale des Emirats arabes unis.



Etihad Airways avait suspendu l'intégralité de ses vols passagers le 25 mars dernier, accompagnant la décision des EAU de fermer ses frontières. La compagnie a depuis amorcé une légère reprise pour effectuer quelques vols réguliers et des vols de rapatriement en utilisant 22 de ses Boeing 777 et 787, en plus de ses cinq 777F.



Pour rappel, Etihad Engineering résulte de l'activité des anciennes GAMCO et ADAT (hors MRO moteurs). La division MRO d'Etihad est aujourd'hui l'un des plus importants acteurs de la maintenance aéronautique au Moyen-Orient, ayant touché un total de 356 avions commerciaux l'année dernière (196 Airbus et 160 Boeing), pour plus de 1,6 million d'heures de travail déployées.





