ADP : Le trafic des aéroports parisiens chute de 58,5% en mars

Le trafic des aéroports parisiens, lourdement affectés par la propagation du coronavirus, s'est inscrit en baisse de 58,5% en mars par rapport à la même période en 2019, a annoncé mercredi leur gestionnaire Groupe ADP. En tout, 3,6 millions de passagers ont été accueillis, dont 2,5 millions à Paris-Charles-de-Gaulle (-58,5%) et 1,1 million à Paris-Orly (-58,7%) qui a temporairement fermé ses portes le 1er avril. À Paris-Charles-de-Gaulle, depuis le 30 mars 2020, seuls les terminaux A, C, 2E Hall K et 2F sont ouverts afin d'assurer l'ensemble des vols commerciaux, essentiellement des vols sanitaires et de rapatriements. Le trafic total du Groupe ADP est en baisse en mars de 28,2%, avec 12,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau de 26 aéroports gérés par le groupe. S'agissant de l'activité à l'international, seulement trois aéroports du groupe turc TAV Airports sont ouverts aux vols commerciaux, et cela partiellement (Ankara, Antalya et Izmir), précise le groupe. Les autres aéroports du groupe, à l'exception de l'aéroport de Liège, qui assure beaucoup de fret, sont soit fermés soit soumis à des fortes contraintes opérationnelles, ajoute-t-il. Depuis le début de l'année, le trafic de Groupe ADP est en baisse de 10,1 % avec un total de 44,5 millions de passagers accueillis, selon la société. Vinci Airports, l'autre géant français de la gestion aéroportuaire qui assure le développement et l'exploitation de 45 aéroports dans le monde, a annoncé de son côté mercredi son trafic trimestriel, avec une baisse de 20,9% par rapport à celui du 1er trimestre 2019, pour un total de 45,3 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports de son réseau. "Les plateformes du Japon et du Cambodge ont été touchées dès janvier par la baisse des échanges avec la Chine et la Corée du Sud" et la baisse s'est étendue aux autres aéroports en mars à la suite de la généralisation des mesures restrictives dans de nombreux pays, selon un communiqué précisant que l'activité se limite désormais essentiellement aux services publics, sanitaires et logistiques.