Les compagnies aériennes chinoises ont enregistré plus de 4 milliards d'euros de pertes au premier trimestre

Les compagnies aériennes chinoises ont enregistré au premier trimestre environ 4,3 milliards d'euros de pertes, conséquence de la pandémie de Covid-19 qui pénalise lourdement le secteur, a annoncé mercredi l'Administration de l'aviation civile (CAAC). La Chine, où est apparu le nouveau coronavirus en décembre, a largement endigué sur son sol l'épidémie de Covid-19. Mais de nombreux pays ont renforcé les conditions d'entrée sur leur territoire pour freiner la propagation du virus et le trafic aérien a été drastiquement réduit au niveau mondial. Résultat, le volume de passagers des compagnies aériennes chinoises a fondu de 71,7% sur un an, a indiqué lors d'un point de presse un porte-parole de la CAAC, Xiong Jie. Fin mars, la Chine a fortement réduit ses vols internationaux afin de juguler les cas "importés" de contamination par les voyageurs venus de l'étranger, majoritairement des Chinois. Une compagnie chinoise ne peut désormais effectuer qu'une seule liaison hebdomadaire depuis la Chine vers un pays tiers. De leur côté, les compagnies étrangères ne sont autorisées que pour une seule desserte par semaine vers la Chine. Pékin a également interdit à la plupart des étrangers d'entrer dans le pays. L'aérien fait partie des secteurs qui ont été les plus durement touchés par la pandémie de Covid-19. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a chiffré mardi à 314 milliards de dollars la baisse du chiffre d'affaires des compagnies aériennes en 2020 liées à la propagation du coronavirus. Cela représente une chute de 55% par rapport aux revenus de 2019.