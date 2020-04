L'Antonov 225 reprend du service

Antonov Airlines vient de mettre son An-225 au service de l'urgence sanitaire créée par la pandémie de covid-19. A peine sorti de son chantier de modernisation, le plus gros avion du monde a réalisé son premier vol commercial le 11 avril, décollant de sa base de Kiev pour rejoindre la Chine (avec une escale à Almaty le 12 avril). Il rapportera du matériel médical en Pologne le 14 avril.



Mriya (UR-82060) rejoint ainsi les cinq Antonov 124-100 de la division du groupe aéronautique ukrainien, qui réalisent déjà des missions sanitaires similaires dans le cadre du pont aérien entre l'Europe et la Chine.



L'appareil emblématique avait déjà gratifié le milieu d'une bonne nouvelle avec son premier vol d'essai le 25 mars, alors que l'actualité était plutôt dominée par des annonces de fermeture de frontières et d'immobilisations de plus en plus massives de flottes.



Cela faisait en effet près d'un an et demi qu'il était engagé dans un lourd chantier de modernisation, notamment pour recevoir un nouveau système de commande pour son système de gestion électrique (produite en Ukraine).