Magnetic MRO s'adapte rapidement à la crise en proposant des modifications cabine temporaires pour les besoins en transport sanitaire

La société estonienne Magnetic MRO propose à ses clients des modifications cabine temporaires adaptées aux transports de marchandises médicales pour les avions dédiés au transport de passagers.



Développées par son DOA (EASA Part 21J), les deux types de modifications sont autorisés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). La première solution de modification est réalisée en laissant les rangées de sièges en place, les caisses de marchandises étant fixées avec des sangles spéciales. La seconde permet le retrait de jusqu'à la totalité des sièges (0 PAX LOPA), entraînant de fait un changement au niveau du type d'opérations.



« Pouvant prendre en charge les deux options autorisées par l'AESA, notre équipe peut offrir un soutien rapide afin que les compagnies aériennes puissent continuer à opérer et à contribuer à leurs pays pendant cette période difficile », a expliqué Vytis Petrusevicius, responsable du DOA de Magnetic MRO.



La société MRO estonienne précise qu'elle détient également des STC pour venir installer des civières médicales sur différentes plateformes et notamment la famille A320, le 737-800, le 747-400, les 777-300 (photo) et la famille des avions ATR.