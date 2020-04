Air Canada compte réembaucher 16500 salariés licenciés

Air Canada a annoncé mercredi qu'elle comptait réembaucher quelque 16.500 employés mis au chômage technique en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus en se prévalant d'un programme de subvention salariale du gouvernement canadien. La compagnie avait temporairement licencié le 30 mars près de la moitié de ses 36.000 salariés au Canada après une baisse de son activité "de plus de 90 % du jour au lendemain" en raison des restrictions de voyage imposées partout dans le monde, a-t-elle rappelé dans un communiqué. Or le gouvernement canadien a annoncé le 1er avril un nouveau programme de subvention salariale d'urgence, rétroactif au 15 mars et en vertu duquel Ottawa couvrirait 75% des salaires des entreprises jusqu'au 6 juin. Le parlement canadien doit se réunir prochainement pour voter une loi consacrant l'entrée en vigueur de ce programme, qui s'adresse aux sociétés ayant subi une baisse de plus de 30% de leurs revenus, ce qui est le cas d'Air Canada. Le programme vise à préserver ou à rétablir le lien d'emploi entre salariés et entreprises et Air Canada a annoncé son intention de s'en prévaloir. "Sous réserve que le programme prenne force de loi conformément à ce qui a été annoncé, Air Canada a l'intention de se prévaloir de la Subvention salariale d'urgence du Canada dans l'intérêt de ses 36.000 employés au pays", a précisé la compagnie.