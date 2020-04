Air Tahiti Nui : Un premier avion entre entre la Polynésie et la métropole pour assurer la continuité territoriale

Un premier avion, affrété par l'Etat pour assurer la continuité territoriale entre la Polynésie et la métropole malgré la fermeture du trafic aérien, a décollé mardi de Tahiti (heure locale), transportant notamment des évacués sanitaires et 180 personnes, dont des touristes, coincées depuis le 28 mars. Mais pour le vol retour, "le rapatriement des résidents polynésiens actuellement en métropole n'est pas envisagé dans l'immédiat, pour protéger la population polynésienne du risque d'introduction de nouveaux cas de coronavirus", a annoncé le haut-commissariat de Polynésie (équivalent de la préfecture) dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Le vol aller, opéré par Air Tahiti Nui, a décollé mardi de l'aéroport de Tahiti-Faa'a et sera sans escale jusqu'à Paris. Sur le vol retour, dont la date n'est pas encore établie, "priorité a été donnée au transport de fret médical, sanitaire et pharmaceutique avec une capacité maximale d'emport de 25 tonnes", explique le haut-commissariat. "L'objectif est de renforcer les structures de soins pour faire face à l'évolution de la situation épidémiologique en Polynésie française. D'autres équipements et matériels à destination des administrations et opérateurs stratégiques (électricité, gaz) seront également acheminés, afin de garantir la continuité du service public". Dans une déclaration mardi à l'adresse de ses concitoyens polynésiens bloqués en métropole, le président de Polynésie Edouard Fritch a assuré qu'ils n'étaient pas oubliés: "Vous faites partie de nos préoccupations", a-t-il expliqué mais "la propagation du virus nous a obligé, avec le représentant de l'Etat, à prendre des mesures beaucoup plus strictes et à suspendre les vols internationaux. Ces mesures ne sont pas prises pour vous pénaliser. Elles sont prises pour protéger les Polynésiens et leurs familles". Le président a expliqué avoir demandé "à la délégation de la Polynésie française à Paris" d'aider ceux qui sont en difficultés. "Tant que la Polynésie française sera en situation de confinement, vous ne pourrez pas rentrer. J'en appelle à votre sens des responsabilités, à votre civisme. Personne n'a souhaité cette situation et personne ne veut qu'elle dure trop longtemps et c'est en évitant les déplacements de population que nous éviterons la circulation du virus". La délégation de service public provisoire signée entre Air Tahiti Nui et l'État pour assurer cette continuité territoriale prévoit une rotation tous les 10 jours pendant les 3 prochains mois.