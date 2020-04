Bolloré Logistics fait sa part dans les ponts aériens entre la Chine et l'Europe

Bolloré Logistics met ses compétences de logisticien au service de l'urgence sanitaire. Il a organisé un nouveau convoi entre la Chine et la Suisse ce week-end, qui a permis à un Boeing 747-400F de Cargolux de rapporter 92 tonnes de matériel médical (masques, gants, visières, thermomètres) de Shanghai à Genève le 6 avril pour les hôpitaux et cliniques de Suisse romane.



Dans ce type d'opérations, les équipes de Bolloré Logistics gèrent toute la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, du site de production au point de livraison.



Après avoir déjà géré la première rotation du pont aérien mis en place entre la Chine et la France avec l'un des deux Boeing 777F d'Air France le 29 mars, la société a constitué une cellule de crise autour de ses experts en interne dans le domaine de la santé au début du mois. Avec un processus décisionnel accéléré, elle supervise le plan d'urgence et élabore des solutions qui évoluent de conserve avec les directives des autorités. En ce qui concerne les moyens aéronautiques, Bolloré Logistics affrète des vols charters ou réserve des capacités sur les vols tout cargo programmés entre l'Asie et l'Europe, alors que ses circuits traditionnels ne sont plus tous opérationnels.



La société peut également assurer le transport de bout en bout de produits pharmaceutiques, de masques, de matériel médical et de produits de première nécessité en cas d'urgence, au moyen de vols charters au départ de ses plateformes certifiées BPF/BPD et CEIV Pharma : Miami pour l'Amérique latine, Canada et Chicago pour l'Amérique du nord, Singapour pour l'Asie et Roissy CDG, Liège et Luxembourg pour l'Europe et l'Afrique.



Si la demande d'acheminement en produits pharmaceutiques est très soutenue, les autres secteurs au service desquels se trouve Bolloré Logistics risquent toutefois d'être exposés à une forte baisse des flux. La société travaille à s'adapter à cette situation tout en s'assurant d'être capable de restaurer rapidement ses capacités.