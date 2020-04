IFEC : Eclipse Global Connectivity et Display Interactive s'associent pour fournir une solution complète aux compagnies aériennes et aux opérateurs d'affaires

Les sociétés françaises Eclipse Global Connectivity (anciennement Eclipse) et Display Interactive (DI) ont annoncé avoir signé un accord stratégique visant à fournir aux compagnies aériennes et aux opérateurs d'aviation d'affaires des solutions de divertissement et de connectivité en vol (IFEC) de « bout-en-bout ».



Cet accord, qui est entré en vigueur le 15 mars dernier, a également vu Eclipse Global Connectivity prendre une participation dans Display Interactive, devenant de fait leur premier actionnaire appartenant à l'industrie aéronautique.



Pour rappel, des compagnies aériennes comme Qatar Airways, Corsair International, et l'ancienne Joon (Air France) utilisent les solutions de divertissement en vol sans fil proposées par Display Interactive. Par ailleurs, d'autres opérateurs comme British Airways, Philippine Airlines (PAL) ou encore Ethiopian Airlines se sont tournés vers Eclipse Technics (ex-EAD Aerospace), la division dédiée aux modifications avion d'Eclipse Global Connectivity, pour les STC et la mise en place de leurs équipements de connectivité sur certains des appareils de leurs flottes.



Les deux partenaires entendent ainsi proposer un guichet unique aux compagnies aériennes, afin de rationaliser le processus de mise en oeuvre, et faciliter le déploiement et le fonctionnement des solutions. Ils proposeront également un seul et unique SLA (Service Level Agreement).



« Cet accord porte notre relation à un nouveau niveau », annonce Marc Pinault, le PDG d'Eclipse Global Connectivity. « Nous combinons la qualité et la flexibilité de la solution sans fil éprouvée de DI pour les compagnies aériennes avec l'expertise technique, de conception et de sécurité de nos propres systèmes de connectivité, ainsi que notre savoir-faire sur l'ingénierie et la certification. En conséquence, nous pouvons offrir une solution IFE complète à nos clients » a-t-il ajouté.



Une nouvelle entité commune implantée à Shanghaï



Les deux partenaires viennent également de lancer une nouvelle entité basée à Shanghai (Chine) qui sera exploitée conjointement sous un nouveau nom pour commercialiser la solution IFEC commune dans l'Empire du Milieu.



« Notre objectif principal est de servir les compagnies aériennes chinoises directement dans le pays », a observé Thierry Carmes, Directeur des opérations de Display Interactive. « Cela signifie personnaliser notre solution pour répondre pleinement aux besoins des compagnies aériennes et des partenaires commerciaux, tout en soutenant leurs programmes et leurs opérations au niveau local et de façon quotidienne ».



« La demande des compagnies aériennes pour la connectivité à bord augmente en Chine, mais elle n'est pas encore satisfaite", a expliqué pour sa part Marc Pinault. « Notre stratégie est d'apporter des solutions qui sont déjà couramment utilisées en Europe ou Moyen-Orient, et les livrer avec l'opérateur et le passager chinois spécifiquement à l'esprit. Notre intention commune est de s'adapter et de faire partie intégrante de l'écosystème chinois de l'IFEC. »



La nouvelle structure prévoit de démarrer son activité à la mi-2020, son calendrier étant légèrement impacté par la pandémie mondiale de Covid-19.