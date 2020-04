Les sociétés de leasing s'attendent à une baisse des prix et du nombre de locations d'avions

Le secteur du leasing se prépare lui aussi à subir les effets de la crise liée à la pandémie de covid-19. Une étude réalisée par IBA et Split Rock Aviation indique que les taux et les valeurs des appareils devraient diminuer dans les mois à venir et que la physionomie du marché devrait être modifiée, avec une forte augmentation des fins de contrats, en raison des difficultés énormes que rencontrent actuellement les compagnies aériennes.



Le secteur du leasing a été touché en différé. Pour le moment, la crise n'a vraiment eu d'impact que sur la partie asiatique de la clientèle et le mois de février avait été un bon mois pour les sociétés de leasing et de financement d'avions....