La garde côtière du Japon commande deux nouveaux H225 à Airbus

La Japan Coast Guard (JCG) vient de passer une nouvelle commande à Airbus portant sur deux hélicoptères H225 supplémentaires. La garde côtière du Japon est déjà le plus important opérateur de la famille Super Puma au Pays du Soleil levant avec une flotte de 13 H225 et 2 AS332.



Trois H225 ont d'ailleurs été livrés à la JCG ces derniers mois.



Les nouveaux hélicoptères biturbines de la classe des 11 tonnes viendront renforcer les moyens des garde-côtes japonais et réaliseront aussi des missions de secours en cas de catastrophe.



Le Japon aligne aujourd'hui un total 28 hélicoptères de la famille Super Puma, des machines aussi bien utilisées par des opérateurs civils et parapublics (missions EMS, transport de passagers VIP...) que par le ministère japonais de la Défense (dont les missions de recherche et de sauvetage et les missions de sécurité de la JCG...).



Pour rappel, les H225 de la JCG sont couverts par un contrat de support matériel à l'heure de vol de type HCare Smart permettant à l'opérateur de se concentrer sur ses missions, l'hélicoptériste gérant de son côté les actifs.