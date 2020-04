Résultats mitigés pour les compagnies aériennes chinoises en 2019, inquiétude face au Covid-19

Les compagnies aériennes chinoises ont enregistré des résultats mitigés en 2019 et ont mis en garde contre les conséquences de la pandémie de Covid-19 cette année, qui pénalise lourdement le secteur.



China Eastern Airlines, deuxième compagnie aérienne en termes de passagers, a fait part mercredi d'un bénéfice en hausse de 17,9% sur un an, à 3,19 milliards de yuans (410 millions d'euros).



Mais l'entreprise a prévenu que le nouveau coronavirus aurait des conséquences négatives et imprévisibles sur ses résultats cette année.



"Les compagnies aériennes ont fortement réduit leurs capacités de transport, cela entraîne une forte baisse des recettes et des flux" de passagers dans le monde, a-t-elle expliqué dans un communiqué.



Pour sa part, China Southern Airlines, plus grosse compagnie du pays en nombre de passagers, a vu son bénéfice net reculer de 8,6% à 2,64 milliards de yuans (338,9 millions d'euros).



La compagnie avait indiqué lundi s'attendre à un impact négatif sur son activité en 2020 et que des répercussions sur ses finances se faisaient déjà sentir.



Sur les deux premiers mois de l'année, la compagnie aérienne a enregistré une baisse de 37% de son activité sur un an.



Air China a elle enregistré un bénéfice en forte baisse l'an dernier (-12,6%) à 6,42 milliards de yuans (852 millions d'euros).