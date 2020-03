Dubaï va apporter un soutien financier à Emirates

L'émirat de Dubaï va mettre sa richesse au service de sa compagnie. Le prince héritier Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum a indiqué le 31 mars, dans deux messages sur Twitter, que « le gouvernement de Dubaï s'engage[ait] à soutenir totalement Emirates en cette période critique et [allait] injecter des fonds dans la compagnie. » Aucun détail n'a encore été apporté sur ce soutien financier ni les autres mesures qui l'accompagneront.



Emirates, comme toutes les compagnies dans le monde, souffre de la crise provoquée par la pandémie de covid-19. Elle a dû suspendre toutes ses opérations passagers la semaine dernière, après que le gouvernement des Emirats arabes unis a décidé de fermer son ciel et son sol à tous les vols pour deux semaines à partir du 26 mars. Elle n'opère plus que des vols de rapatriement et des vols cargo.



Le groupe a déjà pris des mesures pour préserver ses liquidités : report ou annulation de certaines dépenses, gel des recrutements non essentiels, ouverture de négociations avec les fournisseurs, réduction temporaire des salaires pour trois mois et demande de poser des jours de congés (payés ou non).



« Nous vivons une période sans précédent pour le secteur du transport aérien, mais nous allons nous en sortir. Notre entreprise en prend un coup. [...] Mais je suis convaincu qu'Emirates peut relever ce défi et en sortir plus fort », avait alors commenté le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, le PDG du groupe.