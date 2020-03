La France bâtit un pont aérien avec la Chine

L'industrie du transport aérien n'est pas complètement à terre. Pleinement mobilisée dans tous les pays pour organiser le rapatriement des voyageurs bloqués par les restrictions mises en place pour tenter d'endiguer la pandémie de covid-19, elle participe également à l'effort sanitaire. En France, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 28 mars la mise en place d'un pont aérien avec la Chine pour acheminer des masques et du matériel médical vers le personnel hospitalier.



Le premier vol de ce pont aérien, a eu lieu le 29 mars. Un Boeing 777F d'Air France, affrété par Bolloré Logistics, a atterri à CDG après avoir réalisé un vol spécial rapportant une centaine de tonnes de matériel médical de Shanghai (vol AF 6901), dont 5,5 millions de masques.



Le second vol, organisé par Geodis, a atterri vers 14h à l'aéroport de Vatry. Un Antonov 124 (RA-82077 de Volga-Dnepr), transportant quelque dix millions de masques, a réalisé une liaison depuis Hong-Kong (via Krasnoïarsk) jusqu'à la plateforme champenoise. Celle-ci accueillera désormais au moins un vol par jour transportant du matériel médical et de protection durant les quinze prochains jours, dont plusieurs seront réalisés avec les appareils russes. Eric Martin-Neuville, directeur général de l'activité commission de transport international de Geodis, indique que seize vols en Antonov 124 sont déjà planifiés pour le mois d'avril. Le pont aérien, lui, pourrait durer jusqu'à quatorze semaines. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que plus d'un milliard de masques avaient été commandés pour le personnel soignant.



De leur côté, les aéroports français sont prêts à « remplir leur mission d'intérêt général », indique Thomas Juin, le président de l'UAF (Union des aéroports français), et assumer leur rôle prépondérant dans la chaîne logistique sanitaire. Si quarante aéroports ont fermé leurs terminaux aux passagers, « tout le maillage est pleinement mobilisé et les équipes se tiennent prêtes » pour soutenir les travaux aériens et accueillir les vols sanitaires et de rapatriement.