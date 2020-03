South African Airways replonge dans l'instabilité managériale : sa PDG démissionne

C'était loin d'être une information à laquelle on pouvait s'attendre en ce moment, alors tous les regards sont cristallisés sur la pandémie de coronavirus qui a complètement désorganisé le transport aérien international. Zuks Ramasia, la PDG par intérim de South African Airways, quitte ses fonctions, après que sa demande de retraite anticipée a été validée le 26 mars par le conseil d'administration de la compagnie.



Recrutée comme hôtesse de l'air à South African Airways en 1992, Zuks Ramasia avait été nommée à sa tête en juin 2019, en remplacement de Vuyani Jarana, démissionnaire. Ses dix mois d'intérim ne semblent pas avoir été les plus satisfaisants de celle qui était précédemment directrice des opérations.

Sous son commandement, South African Airways...